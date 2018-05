POL-DN: Gefährdung des Straßenverkehrs

Düren (ots) - Der Verursacher eines Verkehrsunfalls musste am Dienstagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war er körperlich nicht in der Lage, das Unfallfahrzeug zu steuern.

Gegen 18:25 Uhr befuhr der 24 Jahre alte Mann aus Langerwehe mit seinem Pkw die Schenkelstraße in Fahrtrichtung Bismarckstraße. Er nutzte zunächst den rechten der beiden Fahrstreifen und wechselte dann nach links, um ein Sattelzuggespann zu überholen. Beim Ausscheren auf die linke Fahrspur touchierte er allerdings den Auflieger des Transporters und verursachte an seinem eigenen Wagen einen Sachschaden, der auf etwa 7000 Euro geschätzt wird.

Gegenüber den zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten erklärte der 24-Jährige, er habe vor Fahrtantritt Medikamente zu sich genommen. Deren Wirkung hätte dazu geführt, dass ihm während der Fahrt "schwarz vor Augen" geworden sei. Aufgrund seiner unfallbedingten Schmerzen wurde er mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Dem Langerweher wird vorgeworfen, im öffentlichen Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, obwohl er aufgrund des Medikamentenkonsums nicht in der Lage war, dieses Fahrzeug sicher zu führen.

