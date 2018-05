POL-DN: Alkohol macht Frau aggressiv

Jülich (ots) - Am Morgen des 01. Mai wurden Beamte der Polizeiwache Jülich durch Nachbarn zur Straße an der Vogelstange gerufen. Lautes Geschrei erweckte den Verdacht, dass es zu einem Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus gekommen sei. Die eingesetzten Beamten klärten den Sachverhalt vor Ort, offensichtlich jedoch nicht zur Zufriedenheit der erheblich alkoholisierten 26-jährigen Wohnungsinhaberin, welche plötzlich um sich trat, um aus der Wohnung zu gelangen. Eine eingesetzte Polizeibeamtin erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die 26-jährige Frau wurde der Polizeiwache Jülich zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Wegen Widerstands und Körperverletzung gegen Polizeivollzugsbeamte wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bis zu ihrer Ausnüchterung verblieb sie im polizeilichen Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell