POL-DN: Mit reichlich Promille und in Schlangenlinien unterwegs

Kreuzau (ots) - Gegen 05:30 fielt einem Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug auf, welches auf der Bundesstraße 56 von Soller in Richtung Froitzheim unterwegs war. Der Fahrzeugführer war ganz offensichtlich nicht in der Lage seinen Pkw sicher zu führen, denn er fuhr deutliche Schlangenlinien. Da er mehrfach mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn geriet, benachrichtige der Verkehrsteilnehmer die Polizei. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Mannes aus Nideggen wurde ein Atemalkoholwert von 1,46 Promille festgestellt. Auf der Polizeiwache in Kreuzau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

