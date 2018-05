POL-DN: fehlgeschlagener Fluchtversuch

Düren (ots) - Ein mit polizeilichem Haftbefehl gesuchter 22-jähriger Dürener wurde am gestrigen Montagabend in der Wohnung seiner Eltern angetroffen. Bei Erkennen der Polizei flüchtete er über den Balkon in der 2. Etage, stürtzte von hier herab und kam schließlich hinter dem Wohnhaus schwerverletzt zu Fall. Er wurde schließlich mit dem Krankenwagen einem Krankenhaus zugeführt. Weitere Fluchtversuche waren aufgrund seiner beiden, mehrfach gebrochenen, Beine nicht mehr möglich.

