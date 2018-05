POL-DN: Einbruch in Verkaufshalle

Düren (ots) - Aus einem Betrieb in der Nikolaus-Otto-Straße entwendeten zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen Diebe diverse Werkzeugmaschinen, Armbanduhren und Bargeld.

Die bislang nicht bekannten Täter gelangten zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, durch ein von ihnen gebautes Konstrukt auf das Dach und von dort durch ein von ihnen geschaffenes Loch in das Innere der Verkaufshalle. Sie durchsuchten den Verkaufsraum und die Büros nach verwertbarem Diebesgut. Um in den Serverraum zu gelangen, schlugen sie sogar ein Loch in die Wand. Schließlich stapelten die Einbrecher Kartons, um wieder auf das Dach zu klettern und mit ihrer Beute zu fliehen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Einsatzleitstelle der Polizei in Düren unter Telefon 0 24 21 949-2425 erbeten.

