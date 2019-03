POL-GÖ: (165/2019) Einbruch in Mehrparteienwohnhaus in der Reinhäuser Landstraße - Wohnung verwüstet und verunreinigt, Notebooks gestohlen, Polizei geht von politisch motivierter Tat aus

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen, Reinhäuser Landstraße Freitag, 1. März 2019, zwischen 18.50 und 00.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte sind am Freitag (01.03.19) im Laufe des Abends in ein Mehrparteienwohnhaus in der Reinhäuser Landstraße eingedrungen und haben anschließend eine Wohnung im Dachgeschoss aufgebrochen.

Im Innern richteten die Täter einen nicht unerheblichen Sachschaden an. U. a. wurden Behältnisse durchwühlt, Wände mit Farbe beschmiert und eine bislang noch unbekannte, übel riechende Flüssigkeit in allen Räumen verteilt. Die Wohnung ist infolge dessen vermutlich zurzeit unbewohnbar. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens steht nicht fest.

Die Einbrecher entwendeten nach ersten Informationen zwei Notebooks. Ob weitere Gegenstände fehlen, ist zurzeit noch unbekannt.

Die Polizei Göttingen geht von einer politischen Motivation der Täter aus. Das Staatsschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

