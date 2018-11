POL-PPKO: Automatenaufbrecher in Koblenz

Koblenz (ots) - Am 25.11.2018, 23.22 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Koblenz 2 mehrere verdächtige Personen an einem Imbiss an der Kreuzung Kesselheimer Weg / Schönbornluster Straße gemeldet. Unmittelbar nach dem Anruf wurden dort drei männliche Personen im Alter zwischen 15 und 26 Jahre, angetroffen. Die eingesetzten Beamten fanden weiterhin einen stark beschädigten Zigarettenautomaten vor. Dieser wurde augenscheinlich mit einem Schneidewerkzeug bearbeitet. Handschuhe und ein Bolzenschneider wurden unterhalb des Automaten aufgefunden. Die drei Männer wurden von den Beamten befragt, gaben jedoch an, sich nur zufällig an dem Imbiss aufgehalten zu haben. Eine Beteiligung an dem Automatenaufbruch wurde bestritten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell