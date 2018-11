POL-PPKO: Koblenz: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Koblenz (ots) - In der Nacht zum Sonntag, 25.11.2018, schlugen Unbekannte an einem Pkw Skoda, der in der Bahnhofstraße in Koblenz abgestellt war, die Heckscheibe ein. Der Pkw war dort in Höhe des Hauses 2a geparkt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-1030, entgegen.

