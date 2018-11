POL-PPKO: Vorfahrt missachtet - 2 Leichtverletzte

Koblenz-Wallersheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 47-jähriger Mietwagenfahrer die Langenaustraße in Richtung Bünenweg. An der Kreuzung zur Deutschherrenstraße übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 22-jährigen BMW Fahrer. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei wurde der BMW-Fahrer sowie ein 56-jähriger Mitfahrer des Mietwagens leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 11.000,-EUR. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

