POL-PPKO: Flucht vor der Polizei lohnt nicht - Führerschein weg - Auto kaputt

Koblenz (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, fiel einer Streife in der Mainzer Straße ein BMW auf, der sehr unsicher geführt wurde. Dem Fahrer wurde daraufhin signalisiert, dass er anhalten solle. Das missachtete er und setzte seine Fahrt über die Moltkestraße, Bismarckstraße, Januarius-Zick-Straße bis in die Kaiserin-Augusta-Anlagen fort. Dort endete seine Fahrt dann in Höhe Schenkendorfstraße zunächst an einem Zaun und schließlich frontal an einem Baum. Doch der Fahrer wollte nicht nur die Fahrkünste der Polizeibeamten, sondern auch ihre Fitness prüfen. So lief er dann, scheinbar unverletzt, noch mehrere hundert Meter weiter, ehe ihn die Beamten stellen konnten. Dem 21-jährigen wurde dann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und der Rest-Pkw sichergestellt. Er wird nun bestimmt längere Zeit Fußgänger sein.

