POL-PPKO: Scheibe eingeschlagen - Notebook weg

Koblenz-Goldgrube (ots) - Am Samstagnachmittag wurde die Beifahrerscheibe eines in der Bogenstraße abgestellten BMW eingeschlagen und eine im Fahrzeug zurückgelassene Sporttasche gestohlen. In der Tasche befanden sich neben diversen Kleidungsstücken auch ein Handy-Ladekabel sowie ein HP Notebook. Die Polizei bitte Zeugen, die dort in der Zeit von 16:20 Uhr bis 17:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich per Mail oder Telefon zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell