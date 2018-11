POL-PPKO: Koblenz: Pkw-Spiegel in der Ludwigstraße abgetreten

Koblenz (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 23.11.18, 18.00 Uhr und Sonntag, 10.15 Uhr, wurden drei in der Ludwigstraße geparkte Pkw beschädigt. An diesen Fahrzeugen, die rechts, in Richtung Hohenzollernstraße abgestellt waren, wurden die Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Schaden von mehreren einhundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1030, entgegen.

