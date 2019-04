FW Bremerhaven: Vier Brandmeisteranwärter beginnen Ausbildung bei der Feuerwehr

Feuerwehr Bremerhaven

Vier neue Brandmeisteranwärter haben am 1. April 2019 ihre Ausbildung bei der Feuerwehr Bremerhaven an der Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst begonnen. Die Ausbildung dauert insgesamt vier Jahre. Nach zwei Jahren erhalten die Teilnehmer bei erfolgreichem Bestehen ihre Ernennungsurkunde zum Beamten auf Probe und werden zum Brandmeister ernannt. In den ersten zwei Jahren werden die Auszubildenden feuerwehrbezogen zum Gruppenführer ausgebildet und beginnen mit der Ausbildung zum Notfallsanitäter, welcher die Prüfung zum Rettungssanitäter beinhaltet. Nach den zwei Jahren findet die Fortsetzung des Lehrganges zum Notfallsanitäter statt. Am Lehrgang werden sechs Personen von anderen Feuerwehren gegen Lehrgangsgebühren teilnehmen. Drei Teilnehmer werden die kompletten vier Jahre der Ausbildung an der Feuerwehrakademie absolvieren. Die anderen drei Auszubildenden befinden sich sechs Monate im Lehrgang und werden zum Truppführer ausgebildet. "Ich freue mich, dass die Feuerwehr Bremerhaven vier geeignete Bewerber gefunden hat und wünsche den Auszubildenden viel Erfolg für ihre Ausbildung", so der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Jörn Hoffmann.

