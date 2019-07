Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gartenstuhlauflagen entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag, 22. Juli 2019, Gartenstuhlauflagen im Wert von über 200 Euro aus einem Garten an der Finkenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Büroräume

In der Zeit von Freitag, 19. Juli 2019, 14.30 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 07.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten einer Klinik an der Dammer Straße ein. Es wurden diverse Türen aufgebrochen und die einzelnen Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden etwa 200 Euro Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zu Sonntag, 21. Juli 2019, entnahmen bislang unbekannte Täter Dekosteine aus dem Kreisverkehr an der Astruper Straße. Anschließend beschädigten die Unbekannten einen VW Golf Plus, der auf einem angrenzenden Betriebsgelände zum Verkauf stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Vechta - Anhängerreifen zerstochen

Bislang unbekannte Täter zerstachen in der Zeit von Sonntag, 21. Juli 2019, 17.00 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 08.00 Uhr, die Reifen eines Pferdeanhängers der auf einem Parkplatz an der Grafenhorster Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Samstag, 20. Juli 2019, 19.55 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli 2019, 17.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Gemeinde Holdorf, Große Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Audi Q5. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell