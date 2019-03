Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zur Amtseinführung gab es eine Verabschiedung - der neue Vizepräsident hat übernommen

Pforzheim (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am Mittwochabend einen 32-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Pforzheim. Bei der Überprüfung der Person stellten die Beamten fest, dass der Mann vermisst wird und aufgrund dessen eine Fahndung besteht. Des Weiteren ging aus der Fahndung hervor, dass der Mann latent suizidgefährdet ist. Die Beamten verbrachten ihn zum Polizeirevier Pforzheim-Nord. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Polizeiarzt wurde verständigt, um den Gesundheitszustand des Mannes festzustellen. Er regte eine Ausnüchterung im Polizeigewahrsam sowie eine anschließende erneute Untersuchung des Mannes an. Nachdem der 32-Jährige einige Stunden geschlafen hatte, wurde er nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin in eine Psychiatrie verbracht.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell