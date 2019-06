POL-ME: Bei Rot über die Ampel - Fußgängerinnen schwer verletzt - Velbert - 1906134

Polizei Mettmann

Am Dienstagmorgen des 25.06.2019, gegen 07:45 Uhr, wurden im Kreuzungsbereich Heidestraße/ Am Kostenberg in Velbert eine Mutter und ihre Tochter beim Queren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben von Zeugen lief die 33-jährige Frau mit ihrer 9-jährigen Tochter auf die Fahrbahn der Heidestraße, obwohl die Fußgängerampel für die beiden Rotlicht zeigte. Ein 42-jähriger Ford-Fahrer, der mit seinem Pkw in Richtung Mettmanner Straße unterwegs war, bremste sofort stark ab, konnte aber eine Kollision mit den beiden Fußgängerinnen nicht mehr verhindern und erfasste sie frontal mit seinem Pkw. Sowohl die Frau als auch das Mädchen wurden zu Boden geschleudert und erlitten hierbei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte Mutter und Tochter in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

