Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190607-3: Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (06. Juni) ist es gegen 13:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Auto gekommen. Der Autofahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Der 50-jährige Autofahrer fuhr von einem Firmengelände auf die Straße "An der Hasenkaule". Dabei übersah er einen herannahenden LKW, der auf der Straße "An der Hasenkaule" in Richtung Hans-Böckler-Straße fuhr.

Die 28-Jährige versuchte ihren LKW zu bremsen, kollidierte aber dennoch mit dem Auto des Kölners. Der 50-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sperrte die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme. (wp)

