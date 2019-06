Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190607-1: Festnahme nach Einbruchdiebstahl - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 30-jähriger Mann stahl ein Kraftrad und von zwei Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Ein Zeuge sah am Mittwoch (05. Juni) um 20:50 Uhr ein ihm bekanntes Kraftrad, welches von einem unbekannten Mann in der Straße "Zur alten Kapelle" gefahren wurde. Er sprach den Unbekannten nach dem Abstellen des Krades an und benachrichtigte den Fahrzeughalter. Beide bemerkten die Alkoholisierung des Mannes und informierten die Polizei. Auf Nachfrage gestand der 30-Jährige den Diebstahl des Krades nach vorherigem Einbruch in eine Lagerhalle eines Nutzfahrzeughandels in der Adolf-Silverberg-Straße. Der Mann stand mit 1,56 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung und unter Betäubungsmitteleinfluss. Eine Fahrerlaubnis konnte der 30-Jährige nicht aushändigen. Nach der Festnahme entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben und die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Das Krad verblieb beim Berechtigen. (bm)

