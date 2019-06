Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190606-6: Verletztes Kind angetroffen- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein elfjähriger Junge ist am Mittwoch (05. Juni) nach der Schule verletzt an seiner Wohnanschrift auf der Theodor-Heuss-Straße angekommen. Seine Verletzungen deuten auf einen Sturz hin. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Schüler fuhr mit seinem Fahrrad nach Schulschluss um 16:05 Uhr von der Jahnstraße aus los. Gegen 17:00 Uhr kam er verletzt an seiner Wohnanschrift an, sein Fahrrad schob er. Das Rad wies frische Beschädigungen auf. Der Junge konnte sich an die vergangene Stunde nicht mehr erinnern, so dass die Polizei dringend nach Zeugen sucht, die beobachteten, wie der Junge zu Fall kam. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Seine Mutter begleitete ihn. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, konnte bislang jedoch keine genaue Unfallörtlichkeit lokalisieren. In der Regel fährt der Junge von der Jahnstraße über die Bahnhofstraße, "Am Spürkerkreuz" und über die Straße "Am Ziegelacker" über den Renngraben zur Theodor-Heuss-Straße. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 zu wenden. (wp)

