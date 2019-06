Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190606-4: Unbekannter fuhr elfjähriges Mädchen an - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch (05. Juni) ein Mädchen angefahren hat.

Die Elfjährige beabsichtigte gegen 15:15 Uhr, mit ihrem Zwillingsbruder die Aachener Straße in Königsdorf zu überqueren. Als sie bei Grün über die Ampel gingen, bog nach Angaben der beiden Kinder ein silbernes Auto aus der Hambloch-Mühlen-Straße nach rechts auf die Aachener Straße ab. Der Junge erkannte die Gefahr und zog seine Schwester zurück, wodurch er vermutlich Schlimmeres verhinderte. Das Auto traf das Mädchen am Arm und fuhr davon. Ihre Mutter erschien am Unfallort. Die leichten Verletzungen des Mädchens wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Auto oder dem Fahrer des Wagens (dieser war vermutlich über 60 Jahre alt) machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

