Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.19, 18:30h bis 17.05.19, 08:00h wurde die komplette linke Fahrzeugseite einer Mercedes A-Klasse, Farbe silber, zerkratzt, welche auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kirchbergstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens, 06331/520-0.

