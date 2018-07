POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Großbundenbach (ots) - Am Samstag wurde in der Zeit von 18.45 bis 21.45 Uhr in der Hauptstraße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Ein Fenster in vier Meter Höhe, das gekippt war, wurde mittels einer Leiter angegangen und aufgehebelt. Es wurde lediglich Schlüsselbund entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

