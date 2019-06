Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 150606-5: Aufgefundene Gegenstände beschäftigen die Polizei in Bonn - Bornheim

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachfolgende Pressemeldung wird im Auftrag des PP Bonn veröffentlicht. Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat 12 und die Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

POL-BN: Zu unseren Fotos: Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände am Berggeistweiher bei Bornheim-Walberberg aufgefunden - Bislang keine Verknüpfung zu vermisster Person - Polizei bittet um Hinweise Am Uferbereich eines Weihers in Bornheim (Coloniastraße) aufgefundene persönliche Gegenstände und Kleidungsstücke beschäftigen aktuell die Bonner Polizei: In den Mittagsstunden des 05.06.2019 meldeten Passanten aufgefundene Kleidungsstücke am Uferbereich des Berggeistsees in Bornheim. Der Fundort der Gegenstände befindet sich in unmittelbarer Nähe des Besucherparkplatzes an der Coloniastraße. Der Weiher befindet sich in räumlicher Nähe zum Phantasialand in Brühl. Zeugen hatten neben einem grauen T-Shirt (Größe M) schwarzen Turnschuhen (Gr.44) und grauen Strümpfen auch Schmuck und eine Wasserflasche entdeckt und die Polizei alarmiert. Da eine Notfallsituation nicht auszuschließen war, suchten mehrere Streifenwagenbesatzungen den Bereich entlang des Sees zusammen mit Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren aus Walberberg, Widdig und Hersel ab. Hundeführer der Rettungshundestaffel unterstützten die Suche mit ihren Hunden und unter dem Einsatz einer Drohne - es ergaben sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte auf eine Person. Aus den weitergehenden Ermittlungen ergab sich bislang auch kein Zusammenhang mit aktuellen Vermisstenfällen. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass die aufgefundenen Gegenstände möglicherweise bereits seit dem 03.06.2019 (Montag) an der Uferstelle liegen. Mit der Veröffentlichung von Bildern dieser Gegenstände verbindet das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei folgende Fragestellung: Wer kann die gezeigten Gegenstände einer Person zuordnen ? Wo wird eine Person mit einem möglichen Bezug auf den Auffindeort am Uferbereich des Berggeistsees in Bornheim vermisst ? Hinweise nehmen das KK 12 und die Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen. Siehe auch: www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4290595 Rückfragen von Medienvertretern bitte ausschließlich an:

Polizei Bonn, Pressestelle Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23 Fax: 0228-151202

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell