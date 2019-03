Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Trunkenheitsfahrt mit Drogenfund

Germersheim (ots)

Am Samstagmorgen wurde gegen 02:30 Uhr ein auffällig langsam fahrender Audi A 3 in der Pater-Bruno-Moos-Straße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei dem 38-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,80 Promille festgestellt werden. Zudem zeigte der Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten. Bei der Nachsuche nach dem Führerschein konnte zudem noch eine kleine Menge Marihuana bei dem Fahrzeugführer aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 38-jährigen Audi-Fahrer wurde anschließend bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde jeweils eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den Fahrzeugführer erfasst.

