Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Freimersheim (ots)

Einen Schaden von zirka 2000 Euro verursachte ein Fahrzeugführer, der am Freitag zwischen 16 und 17:30 Uhr in der Hauptstraße in Freimersheim in Höhe der Hausnummer 110 ein am Straßenrand parkendes Auto streifte. Der Verursacher, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, dürfte in Richtung Böbingen unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 oder per eMail piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

