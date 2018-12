POL-SE: Elmshorn - Trunkenheitsfahrt endet im Gleisbett

Bad Segeberg (ots) - In den frühen gestrigen Morgenstunden ist es unweit des Flamweges zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen der Bahnverkehr zeitweise gesperrt werden musste.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr ein Autofahrer aus Elmshorn gegen 4 Uhr in der Früh die Straße Kaltenhof in Richtung Klaus-Groth-Promenade und verlor nicht zuletzt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam der 18-Jährige mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab, zerstörte hierbei eine Lichtsignalanlage und kam schlussendlich auf den Bahngleisen zum Stehen.

Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an dem VW ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens hinsichtlich des Bahnüberganges beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die betroffene Bahnstrecke sowie der Bahnübergang blieben für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen jeweils in beiden Richtungen gesperrt. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn erschien ebenfalls vor Ort. Ein Abschleppunternehmen zog das verunfallte Fahrzeug von den Gleisen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten den Geruch von Alkohol bei dem jungen Fahrer fest. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und transportierten ihn zwecks einer sich anschließenden Blutprobe auf das örtliche Polizeirevier.

