Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim, Kreisstraße 3, Freitag, den 22.03.2019, um 17.45 Uhr Auffahrunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Arzheim und Ilbesheim wurde eine 38-jährige Südpfälzerin leicht verletzt. Ein 67-Jähriger und ein 37-jähriger Südpfälzer befuhren hintereinander die Kreisstraße 3 zwischen Arzheim und Ilbesheim. Aufgrund eines Linksabbiegers am Ortseingang Ilbesheim musste der 37-jährige abbremsen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden wich der dahinter fahrende 67-Jährige auf die Gegenfahrspur aus. Allerdings übersah er die entgegenkommende 38-jährige und kollidierte mit deren Pkw und dann mit dem Pkw des 37-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme klagte sie über Rückenschmerzen, so dass sie zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus aufsuchen musste. An den 3 beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 7000,- Euro.

