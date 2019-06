Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190606-7: Brand auf Hundeübungsplatz- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat aus einem vorbeifahrenden Zug den Brand einer Holzhütte auf einem Hundeübungsplatz am Hohlweg bemerkt.

Der Zeuge fuhr am Donnerstag (06. Juni) um 05:35 Uhr in einem Zug an dem Gelände vorbei und sah eine brennende Holzhütte. Er verständigte die Polizei und Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Teil des Vereinsheims auf dem Gelände in Vollbrand. Bis 09:00 Uhr dauerten die Löscharbeiten an. Im Bereich des Brandortes kam es vorübergehend zu Fahrbahnverengungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkten, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 11 in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (wp)

