Polizei Wuppertal

POL-W: W Geldautomat in Wuppertal-Ronsdorf gesprengt

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (28.03.2019, 03:45 Uhr), kam es zur Sprengung eines Geldautomaten in Wuppertal-Ronsdorf. Zwei bislang Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Bank an der Marktstraße. Dort sprengten sie einen Geldautomaten. Anschließend flüchteten sie, vermutlich mit einem Kleinkraftrad. Die Höhe des Sachschadens und die Beute stehen zur Stunde noch nicht fest. Die Polizei suchte mit starken Kräften den Bereich ab. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell