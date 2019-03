Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schiebedach bei voller Fahrt gesplittert-Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (26.03.2019, 15:10 Uhr), kam es auf der Autobahn 1 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Ehepaar aus Remscheid fuhr in Richtung Köln, als in Höhe der Fußgängerüberführung Gustav-Kottsieper-Steg (Im Bereich des Garschager Waldes), ein noch unbekannter Gegenstand auf das Dach des Daimlers krachte. Da in Sichtweite kaum andere Fahrzeuge zu sehen waren, ist davon auszugehen, dass Unbekannte einen Gegenstand von der Brücke auf das darunter fahrende Auto warfen. Durch das splitternde Glasschiebedach erlitt der 60-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro. Wer hat verdächtige Personen gesehen oder sonstige auffällige Beobachtungen auf der Brücke machen können? Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

