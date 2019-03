Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache haben am Montagabend (25.03.2019) an der Rosenbergstraße zwei Mülltonnen gebrannt. Zeugen bemerkten den Brand gegen 19.20 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatten Anwohner bereits begonnen, den Brand zu löschen. Eine Zeugin hatte vor Ausbruch des Brandes einen verdächtigen Mann an den Mülltonnen gesehen. Er soll etwa 30 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß sein. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen schwarzen Mantel. Ob er mit dem Brand in Zusammenhang steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

