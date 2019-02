Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dammweg

Diebstahl aus drei BMW

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (21. Februar), 21.15 Uhr und Freitag, 09.10 Uhr, wurden vor einem Autohaus auf der Straße Dammweg in Dülmen drei BMW aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen jeweils ein Dreiecksfenster auf und verschafften sich so Zugang in die Fahrzeuge. Aus allen drei BMW wurden die Navigationsgeräte ausgebaut. Zusätzlich wurden ein Lenkrad und zwei Mittelkonsolen entwendet. Die Fahrzeuge standen auf der Ausstellungsfläche des Autohauses. Personen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: Tel. 02594-7930.

