Am Freitagvormittag (22.02.2019) kam es auf der Straße Mühlenweg in Dülmen um 10.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 22-jährige Osnabrückerin befuhr mit ihrem Auto die Straße Koppelweg in Richtung Halterner Straße. Im Kreuzungsbereich Mühlenweg / Koppelweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 62-jährigen Dülmenerin. Diese fuhr auf dem Mühlenweg in Richtung Hausdülmen. Die 62-jährige stieß frontal in die Beifahrerseite der 22-Jährigen. Hierbei verletzten sich die beiden Fahrerinnen und die 86-jährige Beifahrerin der Osnabrückerin. Alle drei wurden mit eingesetzten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung Mühlenweg / Koppelweg gesperrt.

