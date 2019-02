Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Stadtgebiet

Mehrere Diebstähle aus Autos

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Freitag (22. Februar) wurden an den Straßen Oberlau und Am Schildstuhl in Billerbeck mehrere Autos der Marke VW aufgebrochen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Autos und stahlen die fest eingebauten Navigationsgeräte. In einem Fall ist zusätzlich ein Baustellenradio der Marke Makita sowie Kleidung entwendet worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: Tel. 02541/140.

