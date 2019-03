Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (24.03.2019) in Degerloch auf der Waldau ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die 13-Jährige ging gegen 11.15 Uhr vom Keßlerweg über den Guts-Muths-Weg zur Haltestelle Waldau. Hierbei wurde sie von einem unbekannten Mann verfolgt, mehrmals angesprochen und unsittlich berührt. Das Mädchen stieg anschließend in eine Stadtbahn ein. Der Unbekannte soll zirka 25 bis 30 Jahre alt und 185 Zentimeter groß sein. Er ist dunkelhäutig, schlank und hat auffallend schiefe, gelbe Zähne. Zudem sprach er gebrochen Deutsch. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

