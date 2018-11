POL-AUR: Aurich - Körperverletzung; Ihlow - Einbruch in Bäckerei; Wiesmoor - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Vor einer Diskothek in der Westerlooger Straße in Aurich, kam es am Sonntagmorgen gegen 5:55 Uhr zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug ein 19-jähriger Mann aus Aurich auf einen 18-jährigen Ihlower und einen 17-Jährigen aus Braunschweig ein. Beide wurden durch die Schläge leicht verletzt.

Ihlow - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind am Sonntag in eine Bäckerei in der Auricher Straße in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 8:45 Uhr bis 15:15 Uhr gewaltsam Zutritt zur Bäckerei und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Anschließend flüchten die Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Samstag in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr ein schwarzer Ssangyong XLV beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße in Wiesmoor. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 9169110 entgegen.

