Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Handy Diebstahl

Am Freitag, in der Zeit von 12:45 Uhr - 13:25 Uhr, kam es in Aurich, Burgstraße, dortige Fußgängerzone, zu einem Handydiebstahl. Geschädigt ist eine 19-jährige Frau. Hinweise gibt es zur Zeit nicht. Eventuelle Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, wurde in Aurich, Kreihüttenmoorweg, ein 26-jähriger Pkw-Fahrer überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am späten Freitagabend wurde in Bensersiel ein 23jähiger Mann aus Wittmund mit einem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren befand sich der 33jährige Fahrzeughalter aus Wittmund auf dem Beifahrersitz, der diese Fahrt zugelassen hat. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt, da der Halter ebenfalls nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag befuhr eine 82jährige Frau aus Wttmund mit ihrem Opel Zafira die Müggenkruger Straße in Leerhafe und wollte in die Kirmeerstraße einbiegen. Kurz nach dem Abbiegevorgang verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein Verkehrszeichen und kommt an einem Baum zum Stillstand. Die Frau wurde auf Grund ihrer gesundheitlichen Gesamtumstände einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell