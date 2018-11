POL-AUR: Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 24.11.2018 bis 25.11.2018.

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Mit Motorrad verunfallt

Am Samstag befuhr gegen 15:10 Uhr ein 24-jähriger Emder mit seinem Motorrad Suzuki in Aurich die Emder Straße. Beim Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmers geriet der junge Mann auf feuchter Straße ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich beim Sturz schwer. Näheres zum Unfall muss noch ermittelt werden.

Kriminalitätsgeschehen

Reifen mit Alufelgen entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Aurich auf dem Grundstück eines Autohändlers der Emder Str. zum Diebstahl von 4 Pkw-Reifen samt Alufelgen. Der / bzw. die Täter begaben sich zu einem Audi, bockten diesen auf Pflastersteine auf und entwendeten dann die Reifen in einem Wert von ca. 1900,- Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Pkw durch Feuer beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet gegen 00:40 Uhr aus unbekannter Ursache ein Pkw VW Polo in Brand, der im Auricher Bentgrasweg auf dem dortigen Grünstreifen geparkt stand. Der Pkw wurde im vorderen Bereich beschädigt, sodass ein Schaden von ca. 1500,- Euro entstand. Personen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Nach Streitigkeiten verletzt

Am Sonntagmorgen kam es gegen 06:15 Uhr in Südbrookmerland im Hümblertrift im Rahmen einer Taxifahrt zu Streitigkeiten zwischen einem 24-jährigen Auricher und zwei Brüdern aus Großheide im Alter von 20 und 23 Jahre. Nachdem der Auricher ausstieg, wurde er von den beiden Brüdern und einer dritten, noch unbekannten Person mehrmals geschlagen, sodass er mit Platzwunden dem Auricher Krankenhaus zugeführt werden musste.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag gegen 12:03 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Norden mit einem PKW die Bundesstraße 72 in Engerhafe in Richtung Aurich, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine 44-jährige Frau aus Upgant- Schott befuhr am Freitagnachmittag gegen 19:00 Uhr die Schottjer Straße in Upgant Schott mit einem PKW, ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Postkasten gesprengt Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:00 Uhr im Bereich Mannenweg/ Halbemonder Straße in Hage einen Briefkasten der Deutschen Post durch eine Explosion, vermutlich ausgelöst durch einen Knallkörper, zerstört. Durch die Wucht der Explosion wurde die Front des Kastens komplett abgerissen und auf die Straße geschleudert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931/9210 entgegen.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Sperrmüll im Neuharlinger Sieltief

Werdum - Ein Zeuge teilte der Polizei Wittmund am Samstag mit, dass auf dem Neuharlinger Sieltief im Bereich Werdumer Kleiweg, Sperrmüll schwimmen würde. Eine Überprüfung ergab, dass u.a. Lattenrosste und Müllbehälter im Sieltief entsorgt wurden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Zaunelemente beschädigt

Wittmund - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in der Immelmannstraße, der Harpertshausener Straße und im Immentunsweg jeweils zu Sachbeschädigungen an Zaunelementen. Diese wurden jeweils aus den Verankerungen getreten. Die unbekannte Täterschaft verursacht so einen Gesamtschaden von über 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund, Telefon: 04462 - 9110, in Verbindung zu setzten.

