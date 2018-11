POL-AUR: Dornum - Auto aufgebrochen; Hage - Alkoholisiert und ohne Führerschein Auto gefahren; Norderney - Unfallflucht; Norden - Kind bei Unfall leicht verletzt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben am Donnerstag in Dornum ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr die hintere Scheibe eines schwarzen Ford Galaxy ein. Der Wagen stand im Osterdeicher Weg. Erbeutet haben die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04933 2218 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Alkoholisiert und ohne Führerschein Auto gefahren

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag in Hage einen Autofahrer. Der 41-jährige Mann aus Westerholt fuhr mit seinem Fiat Punkto gegen 21:30 Uhr auf der Hauptstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Norderney - Unfallflucht

Ein blauer Renault Trafic ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Insel Norderney beschädigt worden. Ein Unbekannter touchierte zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr den am Fahrbahnrand der Nordhelmstraße geparkten Renault. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04932 92980 entgegen.

Norden - Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 11-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Norden leicht verletzt worden. Das Mädchen aus Norden trat gegen 10:35 Uhr nach ersten Erkenntnissen unvermittelt auf die Nordseestraße. Hierbei kam es zu einer leichten Berührung mit einem Auto. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

