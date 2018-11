POL-AUR: Wiesmoor - Mann geschlagen; Aurich - Autoscheibe eingeschlagen; Ihlow - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Mann geschlagen

Ein 51-jähriger Mann aus Wiesmoor ist am Donnerstag leicht verletzt worden. Der Wiesmoorer lief gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße, als ein unbekannter Mann auf ihn zukam und ihm nach ersten Erkenntnissen grundlos ins Gesicht schlug. Danach flüchtete der Mann. Der Unbekannte war circa 40 Jahre alt und trug eine weiße Jacke mit roten Streifen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 9169110 entgegen.

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben in Aurich die Seitenscheibe eines grauen Citroen Berlingo eingeschlagen. Der Wagen stand in der Zeit von Mittwoch, 21:15 Uhr, bis Donnerstag, 7:30 Uhr, auf dem Parkplatz einer Firma in der Borsigstraße. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 12:56 Uhr ein schwarzer Hyundai Tucson beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im 2. Kompanieweg in Ihlow. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell