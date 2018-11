POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Wohnung; Friedeburg - Auto brannte nach Unfall

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Wohnung

Zu einem Einbruch in eine Wohnung kam es am Mittwoch in Wittmund. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Am Schützenplatz. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10 Uhr und 12:40 Uhr. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Auto brannte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg brannte am Mittwoch ein VW Golf komplett aus. Ein 80-jähriger Mann aus Friedeburg fuhr mit seinem VW Golf gegen 17:50 Uhr auf der Heseler Hauptstraße. Dabei fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Traktor eines 27-jährigen Rumänen auf. Durch den Aufprall geriet der Golf in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

