Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unter Alkoholeinfluss Mofa gefahren

Die Polizei kontrollierte in Südbrookmerland am Mittwoch einen Mofafahrer. Der 65-jährige Mann aus Südbrookmerland fuhr gegen 18:18 Uhr auf der Uthwerdumer Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Unfallflucht

Eine schwarze Mercedes E-Klasse ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Wiesmoor beschädigt worden. Ein 77-jähriger Mann aus Großefehn fuhr gegen 16:15 Uhr auf der Kanalstraße I. In einer Kurve kam ihm ein silberner Audi entgegen. Es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Audifahrer fuhr anschließend weiter in Richtung B 436 ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 9169110 entgegen.

Aurich - Radfahrer touchiert und geflüchtet

Ein 13-jähriger Junge aus Aurich ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Aurich leicht verletzt worden. Der Junge fuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fenneweg in Richtung Brockzetel und wollte auf Höhe der Straße Zum Lindenbaum die Fahrbahnseite wechseln. In diesem Moment wird er von einem dunklen Geländewagen mit Cloppenburger Ortskennung überholt. Dabei wird der Radfahrer touchiert und stürzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich wurde am Mittwoch ein Radfahrer leicht verletzt. Ein 45-jähriger Mann aus Aurich fuhr gegen 18:16 Uhr mit seinem VW Golf auf der Moordorfer Straße und wollte in die Dornumer Straße abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 48-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Dornumer Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in Südbrookmerland. Ein 19-jähriger Mann aus Südbrookmerland fuhr gegen 7:10 Uhr mit seinem VW Passat auf der Neuen Straße. Circa 150 Meter vor der Auricher Straße kam ihm ein grauer Kleinwagen entgegen. Es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Autos. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr anschließend weiter in Richtung Moorhusen, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

