POL-AUR: Krummhörn - Versucht Parkscheinautomaten aufzubrechen; Berumbur - Propangas-Flaschen gestohlen; Norderney - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Versucht Parkscheinautomaten aufzubrechen

Unbekannte haben in der Krummhörn versucht Parkscheinautomaten aufzubrechen. Die Automaten standen auf Parkplätzen in der Mühlenstraße und in der Straße Zur Hauener Hooge. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 8:20 Uhr. Erbeutet haben die Täter nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Berumbur - Propangas-Flaschen gestohlen

Unbekannte haben in Berumbur mehrere Propangas-Flaschen gestohlen. Die Täter öffneten dazu in der Zeit von Dienstag, 18:15 Uhr, bis Mittwoch, 8:15 Uhr, gewaltsam einen Gitterschrank. Ereignet hat sich der Vorfall auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfallflucht

Ein weißer VW Bulli ist am Mittwoch auf der Insel Norderney beschädigt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den am Fahrbahnrand der Benekestraße abgestellten Bulli. Der Unfall ereignete sich zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04932 92980 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell