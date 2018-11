POL-AUR: Aurich - Nach Ladendiebstahl Mitarbeiter verletzt

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach Ladendiebstahl Mitarbeiter verletzt

Ein 35-jähriger Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Pferdemarkt in Aurich ist am Mittwoch verletzt worden. Der Mann aus Emden beobachtete gegen 18 Uhr, wie ein 28-jähriger Mann aus Aurich etwas aus dem Geschäft stahl. Als er ihn darauf ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Mitarbeiter leicht verletzt wurde.

