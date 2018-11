POL-AUR: Aurich - Unfallflucht; Aurich - Frau bei Unfall leicht verletzt; Aurich - Kleiderschrank brannte

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Dienstag zwischen 14:25 Uhr und 14:49 Uhr ein schwarzer Renault Clio beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wallinghausener Straße in Aurich. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein braunes Auto. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Frau bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Aurich ist eine Frau leicht verletzt worden. Ein 28-jähriger Mann aus Berlin fuhr gegen 7:50 Uhr mit seinem BMW 3er auf der Leerer Landstraße. Hier übersah er nach ersten Erkenntnissen den VW Polo einer 53-jährigen Frau aus Ihlow. Diese musste verkehrsbedingt halten. Durch den Zusammenstoß wurde der Polo auf den davorstehenden Citroen C3 einer 30-jährigen Frau aus Großefehn aufgeschoben. Die Ihlowerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sonstiges Geschehen

Aurich - Kleiderschrank brannte

Ein Kleiderschrank geriet am Dienstag in einer Wohnung in Aurich in Brand. Das Feuer ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Beningaweg in Aurich. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch fahrlässige Umstände durch die Bewohnerin verursacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Ermittlungen dauern an.

