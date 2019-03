Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hoher Schaden bei Unfall in der Bellenstraße

Mannheim (ots)

Beim rückwärtigen Herausfahren aus einer Grundstücksausfahrt in der Bellenstraße achtete am Mittwoch gegen 17 Uhr eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin nicht ausreichend auf den fließenden Verkehr und krachte gegen einen Mazda einer aus der Pfalz stammenden Frau. Während am Mazda Schaden von 10.000 Euro entstand und zudem nicht mehr fahrbereit war, schlägt der Schaden am Mercedes sogar mit 20.000 Euro zu Buche. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß aber niemand; die Verursacherin muss mit einer Anzeige rechnen.

