Polizei Mettmann

POL-ME: Aktionswoche gegen "falsche Polizeibeamte" in Heiligenhaus gestartet - Erinnerung an Pressetermin - Heiligenhaus - 1906133

Mettmann (ots)

Am Montag (24. Juni 2019) hat in Heiligenhaus die Aktionswoche der Kreispolizei Mettmann gegen so genannte "falsche Polizeibeamte" begonnen. Noch bis einschließlich Freitag (28. Juni 2019) werden uniformierte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im gesamten Heiligenhauser Stadtgebiet Haushalte aufsuchen, in denen Menschen gemeldet sind, die mindestens 70 Jahre alt sind.

Ziel der Aktion ist es, diese Personengruppe vor den verschiedenen Maschen der Trickbetrüger zu warnen, welche sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben um gezielt Seniorinnen und Senioren um ihre Ersparnisse oder Wertgegenstände zu bringen.

Flankiert wird dieses "Klinkenputzen" vom Info-Mobil der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches in dieser Woche ausschließlich in Heiligenhaus unterwegs sein wird. Beraterinnen und Berater der polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallprävention, unterstützt von örtlichen Polizeikräften und den lokalen "ASS!en" (ehrenamtliche Seniorenberaterinnen und -berater des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit), werden am Info-Mobil, an wechselnden Orten im Heiligenhauser Stadtgebiet, interessierte Bürgerinnen und Bürger in persönlichen Gesprächen informieren, beraten und sensibilisieren.

Im Rahmen eines Pressetermins werden Landrat Thomas Hendele und der Leitende Polizeidirektor Manfred Frorath gemeinsam mit dem Heiligenhauser Bürgermeister Michael Beck das Konzept der Aktionswoche, welche bereits in sieben anderen Kreisstädten durchgeführt wurde, vorstellen und Fragen dazu beantworten.

Der Pressetermin findet statt am

Mittwoch, 26. Juni 2019, um 10 Uhr, am Info-Mobil der Polizei, auf dem Heiligenhauser Wochenmarkt auf dem Rathausvorplatz an der Hauptstraße.

Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung, aber auch zur Begleitung der "klinkenputzenden" Polizeibeamten eingeladen.

Hinweis:

Folgende Termine und Standorte sind in dieser Woche noch für das Info-Mobil vorgeplant:

- Mittwoch, 26. Juni 2019: 9 bis 13 Uhr, auf dem Rathausvorplatz während des Wochenmarktes an der Hauptstraße.

- Freitag, 28. Juni 2019: 9 bis 13 Uhr, Höseler Straße 63, auf dem Parkplatz vor dem EKZ.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell