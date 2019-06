Polizei Mettmann

POL-ME: Auto angezündet: Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 1906132

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (25. Juni 2019) hat an der Wupperstraße in Richrath ein Auto gebrannt. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen zur Brandursache von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 0:20 Uhr schreckte ein Anwohner der Wupperstraße auf, weil er einen lauten Knall aus der Nachbarschaft wahrgenommen hatte. Als der Mann nachschaute, woher das Geräusch kam, sah er, dass ein an der Wupperstraße abgestellter VW Golf brannte und gerade ein Reifen geplatzt war. Der 26-jährige Langenfelder handelte genau richtig und bekämpfte bis zum Eintreffen der Löschkräfte den Brand mit einem Feuerlöscher. Ein weiterer Zeuge, ein 35-jähriger Langenfelder, alarmierte die Feuerwehr, welche zügig am Brandort erschien um das Feuer zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei bei der Brandursache von vorsätzlicher Brandstiftung aus: Der 35-jährige Zeuge gab an, er habe kurz vor dem Brand einen Mann gesehen, welcher sich in verdächtiger Art und Weise an dem Auto zu schaffen machte und dann davonlief. Kurz danach sei das Feuer ausgebrochen. Zu dem Verdächtigen liegt leider keine Personenbeschreibung vor, außer dass es sich um einen Mann mit einem hellen T-Shirt gehandelt haben soll.

Der VW Golf wurde im Frontbereich schwer beschädigt. Es ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen.

Die Ermittler bitten um weitere sachdienliche Hinweise: Wer hat in der Nacht zu Dienstag etwas Verdächtiges an der Wupperstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem mutmaßlichen Brandstifter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell