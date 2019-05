Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Informationsveranstaltungen zum Polizeiberuf: Einstellungsberater informieren in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen vor Ort

Reutlingen (ots)

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen informieren junge Menschen aus den Landkreisen Reutlingen und Tübingen bei verschiedenen Veranstaltungen über das Berufsbild Polizeibeamtin/er

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei der Polizei in Baden-Württemberg sind auch im Jahr 2020 sehr gut!

Auch für den Einstellungsjahrgang 2020 bleiben die Einstellungszahlen bei der Polizei Baden-Württemberg auf hohem Niveau. Immer noch also gute Zeiten für interessierte junge Frauen und Männer, die den Beruf der Polizeibeamtin/des Polizeibeamten anstreben.

Zwei verschiedene Ausbildungsgänge für den mittleren bzw. gehobenen Polizeivollzugsdienst bietet die Landespolizei Interessierten an. Voraussetzung für eine Bewerbung sind neben der Mindestgröße von 160 cm, unter anderem eine gute Gesundheit und körperliche Fitness sowie der mittlere Bildungsabschluss, das Abitur oder vergleichbare Abschlüsse mit entsprechenden Mindestnotenschnitten.

Die moderne, stark praxisorientierte duale Ausbildung für Realschüler dauert für den mittleren Polizeidienst 30 Monate. Bewerber mit Abitur, Fachhochschulreife oder fachgebundener Hochschulreife können unter bestimmten Voraussetzungen direkt über ein Bachelorstudium in die Laufbahn des gehobenen Dienstes einsteigen. Die Dauer dieser Ausbildung beträgt insgesamt 45 Monate, wobei nach einer neunmonatigen Vorausbildung das Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen beginnt.

Bewerbungsschluss für die Einstellung im mittleren Dienst (Ausbildungsbeginn am 1. September 2020) ist am 15. November 2019, für den gehobenen Dienst (Beginn 1. Juli 2020) bereits der 30. September 2019.

Junge Frauen und Männer, die in den Landkreises Reutlingen oder Tübingen wohnen und Interesse am Polizeiberuf haben, können sich im Juni und Juli bei den für diese Landkreise zuständigen Einstellungsberatern des Polizeipräsidiums Reutlingen, Sven Heinz und Ralf Schlichtig, über die Voraussetzungen informieren. Sie laden zu vier Informationsveranstaltungen ein.

Vermittelt werden dabei Infos rund um die Themen Bewerbung, Einstellungstest, Ausbildung oder Studium, zu späteren Verwendungsmöglichkeiten, Gehalt und Aufstiegschancen.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr und erfordern eine telefonische oder schriftliche Anmeldung.

18.06.2019, Polizeirevier Münsingen (Treff beim Eingang, Karlstraße 2)

25.06.2019, Polizeirevier Reutlingen, (Treff beim Eingang, Burgstraße 27)

05.07.2019, Haus des Gastes in Sonnenbühl (Treff im 1. Obergeschoss, Trochtelfinger Straße 1)

09.07.2019, Polizeiposten Mössingen, (Treff beim Eingang, Karl-Jaggy-Str. 36)

Anmeldungen werden unter Telefon 07121/942-5555 bzw. -5550 oder per E-Mail unter reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de erbeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (ms)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal, Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell