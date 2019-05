POL-RT: Verkehrsunfälle; Schwimmer in der Steinlach löst Suchaktion aus

Polizeipräsidium Reutlingen

Trochtelfingen (RT): Frau bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der L 385 erlitten. Ein 20-Jähriger befuhr um 16.15 Uhr mit seinem Audi A3 die Landstraße von Mägerkingen herkommend in Richtung Hausen. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte der Fahrer zu spät, dass der Verkehr vor ihm aufgrund eines Linksabbiegers anhalten musste. Beim Zusammenstoß mit einem VW Golf zog sich dessen 59-jährige Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der VW Golf musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Ostfildern (ES): Gegen Schaufenster gefahren

Ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Nellingen entstanden, als ein Pkw-Lenker beim Einparken gegen ein Gebäude gefahren ist. Der 24-Jährige war um 13.50 Uhr mit seinem BMW X1 von der Hindenburgstraße in die Bismarckstraße abgebogen. Unmittelbar nach der Einmündung wollte er auf den Parkplätzen vor einem Bekleidungsgeschäft einparken. Hierbei rutschte er seinen Angaben nach von der Bremse auf das Gaspedal und fuhr gegen das Gebäude. An diesem wurden die untere Mauerfassade und die darüber liegenden Scheiben des Schaufensters zerstört. Das Fahrzeug musste im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit fünf Mann und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Sie mussten ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen und das Schaufenster abdecken. (ms)

Unterensingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nichtbeachten der Vorfahrtsregel rechts vor links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Unterensingen. Ein 79-Jähriger war um 16.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Fabrikstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Steinstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Hyundai einer 18 Jahre alten Frau. Der Mercedes-Lenker versuchte vergeblich, durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss prallte er noch gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 13.000 Euro. (ms)

Tübingen (ES): Schwimmer in der Steinlach löst Suchaktion aus

Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, in der Fürststraße gekommen, nachdem mehrere Anrufer eine Person gemeldet hatten, die mit Helm und Neoprenanzug bekleidet in der Steinlach treiben solle. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG aus, um nach dem vermeintlich Hilflosen in der reißenden Steinlach zu suchen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Mit Einbruch der Dunkelheit mussten die Suchmaßnahmen gegen 20.30 Uhr eingestellt werden. Erst am nächsten Morgen klärte sich der Sachverhalt. Ein 28-jähriger Tübinger meldete sich bei der Polizei. Er war im Bereich der Primus-Truber-Straße in die Steinlach gestiegen und hätte diese bis zur Brücke an der Hegelstraße durchschwommen, wo er anschließend wieder ausgestiegen war. Dabei wurde er von zwei Freunden am Ufer parallel begleitet. Er hatte erst am Mittwochmorgen von der Suchaktion erfahren und sich dann sofort bei der Polizei gemeldet. Im Zusammenhang mit dem Sucheinsatz kam es an der Kreuzung Hölderlinstraße/Sigwartstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Notarztfahrzeuge war mit Sondersignalen bei Rot in die Kreuzung eingefahren und vom Fahrer eines VW-Passat übersehen worden. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der der VW-Fahrer zum Glück nur leicht verletzt wurde. Beide Autos waren nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt 46.000 Euro geschätzt. (jw)

